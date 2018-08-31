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Savaş sertleşiyor! AB'den Trump'a büyük gözdağı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'a gözdağı verdi. 'Eğer ABD otomobil vergilerini artırırsa biz de aynısını yaparız.' açıklamasında bulundu.

Savaş sertleşiyor! AB'den Trump'a büyük gözdağı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Eğer ABD otomobil vergilerini artırırsa biz de aynısını yaparız." açıklamasında bulunurken, "Umarım ABD Başkanı Trump'la yaptığımız yeni vergi düzenlenmeyeceğine yönelik anlaşma geçerli olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil" dedi.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, "AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği otomobil vergi Trump

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