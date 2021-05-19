AB eksiksiz aşılılara sınırlarını açıyor

Ayrıca, ülkelerin "riskli bölge" ilan edilmesi için öngörülen maksimum yeni vaka sayısı da artırıldı.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, tamamen aşılanmış yani aşının iki dozunu da olmuş kişilere Birlik'in sınırlarını açma konusunda uzlaşma sağladı. AB'ye üye ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıda, AB dışından bir ülkenin, yeni vaka sayılarına bağlı olarak riskli bölge ilan edilmesi için öngörülen maksimum yeni vaka sayısının da artırılması kararlaştırıldı.

Bu düzenleme ile AB'ye seyahat için daha fazla ülkeden giriş yapılabilecek. Bunun yanı sıra, planlanan "acil durum freni" düzenlemesi ile tehlikeli virüs varyantlarının görüldüğü ülkelere ilişkin yeni seyahat kısıtlamaları getirilebilecek.

Avrupa Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen sene mart ayında üçüncü ülkelerden Birlik'e girişleri zorunlu haller dışında sınırlamış, bu karardan birkaç ay sonra da giriş kısıtlamasından muaf olan ülkelerin listesi açıklanmıştı. Halihazırda bu listede olan yedi ülke; Avustralya, İsrail, Yeni Zelenda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland. AB, Çin için de seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor ancak bunu için Pekin'in de aynı şekilde AB'den girişleri kaldırması bekleniyor.