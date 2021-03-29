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AB-Erdoğan Görüşmesi 6 Nisan'da

29.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, resmi Twitter hesabından, "6 Nisan'da Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek" açıklaması yaptı

AB-Erdoğan Görüşmesi 6 Nisan'da

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 6 Nisan'da Ankara'ya gidiyor.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, resmi Twitter hesabından, "Haftaya, 6 Nisan'da Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek" dedi.

Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz hafta 25 Mart'ta yapılan liderler zirvesinde Türkiye ile "iki ihtimalli ilişki sürdürme" kararının ardından, Michel ve von der Leyen, Nisan ayında Türkiye'ye gitme olasılığını açıklamıştı.

Konsey tarafından kendilerine verilen görev çerçevesinde temaslarda bulunacak olan Michel ve von der Leyen, ilişkilerin bundan sonraki durumunu belirlemek üzere bir çerçeve ve "yol haritası" belirleyecek. Ankara temaslarının ardından gelinen noktayı, Haziran ayında yapılacak liderler zirvesine sunacak.

Haziran zirvesine ertelendi

Türkiye ile ilişkiler, geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen 27 devlet ve hükümet başkanının katıldığı sanal zirvenin gündemindeki ana konulardan birisi oldu. Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell tarafından hazırlanan raporu tartışan 27 üye ülke lideri, Türk yetkililer tarafından "gerilimi azaltmanın" sürdürülebilir olup-olmadığını bekleyip görmeye karar vererek, ortaklığın derinleştirilmesine yönelik yeni bir tartışmayı Haziran ayına kadar erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB yöneticileri Von der Leyen ve Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile pozitif ajanda belirlenmesi için izlenecek yeni çerçeve belirlenecek. AB sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduğu, ancak ilerleyebilmek için Türkiye'nin de Doğu Akdeniz ya da Libya gibi konularda tek taraflı adımlardan vazgeçmesi ve tansiyonu düşüren adımlar atması şartını koymuştu. Bildiride ayrıca Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devleti gibi alanlarda iç politikadaki gelişmelerin de izleneceği vurgulandı.

"Pozitif ajanda"

Zirvede, tansiyonun düşürülmesi ve göç anlaşmasının devam ettirilmesi karşılığında Türkiye'yle, Gümrük Birliği Anlaşması'nın genişletilmesi, ilişkilerin yüksek düzeyli seviyeye çıkarılması, toplumların Horizon, Erasmus gibi AB programlarında daha çok karşılaşmasının sağlanması, vize serbestisi gibi "pozitif ajanda" gündemiyle, görüşmelerin yeniden başlatılması eğilimi belirlendi. Türkiye gerilimi tırmandırmaya devam ederse de yaptırımların yeniden gündeme gelmesi kararlaştırıldı.

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