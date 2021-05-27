AB Esad’a yönelik yaptırımlarını uzattı

AB ülkeye petrol ambargosu ve Suriye Merkez Bankası varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uyguluyor.Avrupa Birliği (AB), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti ve destekçilerine yönelik yaptırımların 1 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Yaptırımlar petrol ambargosu, yatırımların kısıtlanması ve Suriye Merkez Bankası varlıklarının dondurulması gibi önlemleri içeriyor.

Suriye halkına baskı yapmaya yönelik olarak kullanılabilecek ekipman ve teknoloji ihracatı da yaptırımlar kapsamında bulunuyor. Buna telefon ve internet trafiğini izleme ekipmanları da dahil. Suriye'ye silah yaptırımı 2013 yılında uzatılması engellendiğinden bu yana uygulanmıyor. Fransa ve İngiltere Esad muhaliflerine silah sağlayabilmek adına ambargonun uzatılmasına karşı çıkmıştı.

Suriye rejimiyle bağlantılı kişilere yaptırım

AB aynı zamanda Suriye rejimi, temsilci ve destekçileri listesinde de güncelleme yaptı. Listede şu anda 283 Suriyeli bulunuyor. AB'ye girmesi yasak olan bu kişilerin AB ülkelerindeki muhtemel varlıkları da dondurulmuş durumda. Ayrıca 70 Suriyeli kurum ve şirketin AB'deki varlıkları da donduruldu.