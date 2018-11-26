AB Fransa'daki şiddet olaylarına sessiz kaldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarıda bulunmasına rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla Fransa'da bir haftadan fazla süredir devam eden "akaryakıt zammı" protestolarına karşı sessiz kaldı.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere "sükunet" çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan Brüksel, Fransa'da bir haftayı aşkın süredir devam eden olaylara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkent Paris sokaklarında alevlerin yükseldiği, AVM ve iş yerlerinin yağmalandığı, ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı olaylar dolayısıyla AB henüz bir "uyarı" veya "itidal çağrısı" yapmadı.

Türkiye'deki "Gezi olayları" esnasında Ankara'ya uyarı üzerine uyarıda bulunan AB'nin, Avrupa'nın göbeğindeki şiddeti ise görmezden gelmesi dikkati çekti.

- Fransızlar sokaklara döküldü

Kendilerini "Sarı Yelekliler" olarak adlandıran yüz binlerce gösterici, akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla Fransa'nın çeşitli noktalarında sokaklara döküldü.