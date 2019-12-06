AB, Fransız polisinin şiddetini kınamaktan kaçındı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Fransa'da süren emeklilik reformu protestolarında polisin şiddet kullanımını kınamaktan kaçınarak, itidal çağrısında da bulunmadı.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto eden göstericilere karşı polisin şiddet kullanmasına ilişkin bir tepkiniz var mı? Meslektaşım Mustafa Yalçın, gösterilerde yaralanan gazetecilerden biriydi. Yalçın, polis tarafından kullanılan gaz bombası kapsülünün gözüne isabet etmesi nedeniyle gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya." sorusunu yanıtladı.

Mamer, bunun üzerine "AB Komisyonu hem kişilerin gösteri yapma hakkına hem de basın mensuplarının bu olayları takip ederek haberleştirme hakkına saygı gösteriyor. Ancak aynı zamanda polis güçlerinin gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama bağlamında görevleri bulunuyor. Bunun dışında Fransa'daki durum hakkında bir yorumumuz bulunmuyor." dedi.

AB Komisyonu'nun İran, Irak, Bolivya veya Şili'de protestolar söz konusu olduğunda itidal çağrısında bulunduğu anımsatan AA muhabirinin, "Anladığım kadarıyla Fransa için itidal çağrısında bulunmayacaksınız. AB, sarı yelekliler gösterilerinde Fransız polisinin şiddeti sonucu 25 kişinin gözünü kaybetmesine, 300 kişinin kafasından yaralanmasına ve 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetinde de açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ben bir ülkedeki protestolara ilişkin açıklama yapmanız için hangi kriterleri gözettiğinizi bilmek istiyorum. İspanya'daki gösteriler sırasında da itidal çağrısında bulunmamıştınız. Açıklamalardan muaf tutulmak için Fransa ve İspanya gibi güçlü bir üye ülke mi olmak gerekiyor?" sorusu hakkında ise Mamer, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını ifade etti.