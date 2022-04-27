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AB gazetecilere gözdağı amaçlı davaları önleyecek

27.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu, gazeteci ve aktivistleri çıkar çevreleri tarafından açılan davalara karşı koruma amacıyla yasa tasarısı hazırladı.

AB gazetecilere gözdağı amaçlı davaları önleyecek

Tasarıyla yargıçlar, gazetecileri yıldırma amacı taşıyan bu tür davaları reddedebilecek.Avrupa Birliği (AB), gazetecilerin ve aktivistlerin sindirilmesine yönelik gözdağı amacıyla açılan davalara karşı harekete geçiyor. AB Komisyonu'nun bugün sunduğu yasa tasarısıyla, insan hakları savunucuları ile kamu çıkarı ve kamusal konular için çaba gösteren kişilerin, onları sindirmeye yönelik davalara karşı korunması amaçlanıyor. Tasarı, "kamusal katılıma karşı stratejik davalar" (SLAPP) olarak bilinen gözdağı davalarının önüne geçilmesini hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini, onları susturmak isteyenlere karşı daha iyi koruyacağımıza söz verdik" dedi.

Komisyon'un hazırladığı tasarının yasalaşması halinde yargıçlar, gazeteciler ve aktivistleri sindirmeye yönelik olduğu açıkça anlaşılan davaları reddedebilecek.

"SLAPP davaları mahkemeler için bir yük"

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders de, SLAPP davalarının kamusal açıdan faydalı yayınların kamuoyu ile paylaşılmasını engelleyebildiğini ve ayrıca mahkemeler için de gereksiz bir yük olduğunu dile getirdi.

Komisyon'un açıklamasında da, bu davalarda davacıların asıl amacının adalet değil, çevrecileri, azınlık hakları için mücadele edenleri ve araştırmacı gazetecileri, işlerini yayınlamaktan ya da eleştirilerini dile getirmekten alıkoymak olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca bu davaların genellikle lobiler, şirketler, kamu kurumları ya da güçlü şahıslar tarafından açıldığı belirtildi.

Hazırlanan tasarı yasalaşması halinde AB içinde sınırları aşan davalarda geçerli olacak. AB, ulusal davalar içinse tavsiyede bulunabilecek. Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Avrupa Parlamentosu, daha sonra da üye ülkelerin ulusal meclisleri tarafından onaylanması gerekiyor.

epd,dpa / ET,BK

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