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AB Genel İşler Konseyi'nde Türkiye ve Batı Balkanlar görüşüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:13 | Son Güncelleme

AB Konseyi, Türkiye'nin aday ülke olmaya devam ettiğini ve "kilit ortak" olduğunu yinelerken, Ankara'ya "mevcut olumsuzlukları tersine çevirme" çağrısında bulundu - AB Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile bugün başlatılması planlanan müzakere süreci ertelendi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin önemli bir aday ve ortak olduğunu ancak mevcut olumsuzlukları tersine çevirmesi gerektiğini bildirdi.

Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Türkiye, aday ülke olmaya devam ediyor ve çok sayıda alanda kilit ortak konumunda." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin göç politikaları övülürken, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının önemi vurgulandı.

Reform Eylem Grubu'nun toplanmasının ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kabul edilmesinin olumlu bulunduğu raporda, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi ve elle tutulur sonuçlar elde etmesi için bu gelişmeleri kararlı ve somut adımların takip etmesi gerektiği kaydedildi.

- AB Komisyonu raporundaki eleştiriler tekrarlandı

Bildirgede, AB Komisyonu'nun önceki ay yayımladığı Türkiye Raporu'ndaki eleştiriler yinelendi ve "hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanındaki gerilemeden duyulan endişe" dile getirildi.

Türkiye'nin AB'den uzaklaşmaya devam ettiği iddia edilen bildirgede, 2018’de alınan karara atıfta bulunularak, katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik bir çalışmanın öngörülmediği hatırlatıldı.

Bildirgede, AB'nin Türkiye ile açık ve dürüst bir diyalog sürdürmeye kararlı olduğuna işaret edilerek, ortak sınamaların üstesinden gelme ve göç, terörle mücadele ile ekonomi gibi alanlarda iş birliği yapma arzusu teyit edildi.

- Yunanistan ve Rum kesiminin lobisi bildirgeye yansıdı

Öte yandan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Brüksel'de yürüttüğü yoğun propaganda sonucu bildirgede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki egemenlik hakları hedef alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara’nın "iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi" çağrısında bulunulan bildirgede, "Konsey, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi'ni gecikmesizin uygun tedbirleri almaya davet ediyor." ifadesine yer verildi

- Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelere başlama kararı ertelendi

Genel İşler Konseyi'nde AB Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile bugün başlatılması planlanan müzakere sürecine ise bazı üye ülkelerin muhalefeti nedeniyle yeşil ışık çıkmadı.

Bildirgede, olası bir genişlemenin sadece adayların ilerleme kaydetmesine değil "AB'nin kendi gelişimini sürdürmesini güvence altına almasına bağlı olduğu" vurgulandı.

Yayımlanan metinde, üye devletlerin en geç ekim ayında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelere başlama konusunda "açık bir karar" alacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB genişleme Konsey Türkiye

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