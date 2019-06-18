AB Genel İşler Konseyi'nde Türkiye ve Batı Balkanlar görüşüldü

Bildirgede, AB Komisyonu'nun önceki ay yayımladığı Türkiye Raporu'ndaki eleştiriler yinelendi ve "hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanındaki gerilemeden duyulan endişe" dile getirildi.

Reform Eylem Grubu'nun toplanmasının ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kabul edilmesinin olumlu bulunduğu raporda, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesi ve elle tutulur sonuçlar elde etmesi için bu gelişmeleri kararlı ve somut adımların takip etmesi gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin göç politikaları övülürken, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının önemi vurgulandı.

Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Türkiye, aday ülke olmaya devam ediyor ve çok sayıda alanda kilit ortak konumunda." ifadelerine yer verildi.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin önemli bir aday ve ortak olduğunu ancak mevcut olumsuzlukları tersine çevirmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin AB'den uzaklaşmaya devam ettiği iddia edilen bildirgede, 2018’de alınan karara atıfta bulunularak, katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik bir çalışmanın öngörülmediği hatırlatıldı.

Bildirgede, AB'nin Türkiye ile açık ve dürüst bir diyalog sürdürmeye kararlı olduğuna işaret edilerek, ortak sınamaların üstesinden gelme ve göç, terörle mücadele ile ekonomi gibi alanlarda iş birliği yapma arzusu teyit edildi.

- Yunanistan ve Rum kesiminin lobisi bildirgeye yansıdı

Öte yandan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Brüksel'de yürüttüğü yoğun propaganda sonucu bildirgede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki egemenlik hakları hedef alındı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülen bildirgede, Ankara’nın "iyi komşuluk ilişkilerine riayet etmesi" çağrısında bulunulan bildirgede, "Konsey, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi'ni gecikmesizin uygun tedbirleri almaya davet ediyor." ifadesine yer verildi