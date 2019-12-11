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AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Fransa’nın Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yla müzakere sürecine başlanmasını veto etmesinin ardından genişleme sürecinde reforma gidiliyor.

AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek

Reformla sürecin daha inandırıcı ve kestirilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.Avrupa Birliği (AB), son olarak Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerinin Fransa tarafından veto edilmesiyle yaşanan krize çare arıyor.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, genişleme sürecinde yeni bir metodoloji üzerinde çalışıldığını ve genişleme reformuyla ilgili Komisyon'un önerilerinin Ocak ayında sunulacağını açıkladı.

Adayların Birlik'e kabulünde yeni bir süreç işletileceğini belirten Varhelyi, böylelikle katılım müzakerelerinin 'tüm taraflar için daha inandırıcı ve kestirilebilir' hale geleceğini kaydetti. Varhelyi, genişleme politikası ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun "AB ve üye ülkeler için önemli bir stratejik hedef" olduğunu vurguladı. Genişleme Komiseri, yeni reform sürecinin "bir taraf adım attığında diğer tarafın da adım atmasını gerektireceğini" söyledi.

Rusya, Çin, Türkiye endişesi

Kriterleri yerine getiren Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine Ekim ayında başlanması Fransa'nın vetosuna takılmıştı. Fransa ile vetoya destek veren Danimarka ve Hollanda, iki aday ülkenin idari ve hukuki reformlarının yeterli olmadığını savunmuştu.

Fransa'nın vetosu başta Almanya olmak üzere pek çok üye ülkenin tepkisini çekmiş, bu ülkeler kriterleri yerine getiren iki ülkenin beklemede bırakılmasının yanlış ve tehlikeli olduğu, bu tutumun AB'nin inandırıcılığını da tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu.

AB ülkeleri, AB perspektifi sunulmaması durumunda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin nüfuzunu artırmasından endişe ediyor.

Katılım müzakerelerine başlayabilmek için Yunanistan ile yıllardır süren anlaşmazlığı gideren ve ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştiren Üsküp yönetimi de veto kararına sert tepki göstermişti.

Fransa ise Birlik'e yeni üyelerin katılımını onaylamak için, öncesinde reformların hayata geçirilmesini şart koşuyor. Mevcut haliyle katılım müzakereleri 35 fasıldan oluşuyor ve üyelik için tüm fasılların kapatılmış olması gerekiyor.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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