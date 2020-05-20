AB gıda üretiminde ekolojik dönüşüme hazırlanıyor

Avrupa Birliği çevreci gıda üretimi ve biyoçeşitliliğin korunması için köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda AB Komisyonu kimyasal tarım ilaçlarının kullanımını yüzde 50 oranında azaltmayı, 3 milyar ağaç dikmeyi de içeren 19 sayfalık bir konsept hazırladı. Buna göre 2030 yılına kadar tarım alanında pestisit kullanımı yüzde 50, gübre kullanımı da yüzde 20 oranında azaltılacak. Çiftlik hayvanlarında kullanılan antibiyotik satışı da yüzde elli oranında düşürülecek. AB içindeki tarım alanlarının dörtte birinde organik tarım yapılacak. Üretimde yeni teknolojilerin kullanımını desteklemek için de 2025 yılına kadar tüm tarım bölgelerine internet bağlantısı sağlanacak.

Ormanların havadaki karbondioksiti emerek havayı etkin şekilde temizlemesine vurgu yapan AB Komisyonu ağaçlandırma için kapsamlı yatırım yapılmasını hedefliyor. 2030 yılına kadar AB’ye üye ülkeler 3 milyar fidan dikecek.

AB Komisyonu’nun bir önemli hedefi de biyoçeşitliliğin korunması. Araştırmacılara göre başta arılar olmak üzere tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar nedeniyle çiçeklerde tozlanmayı sağlayan böceklerin sayısı azaldı. Hayvan, böcek ve bitkilerin çeşitliliğini sürdürebilmek için Avrupa’da koruma altına alınmış doğal bölgelerin miktarı da yüzde 30 oranında artırılacak.