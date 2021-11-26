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AB Güney Afrika’dan seyahatleri durdurdu

26.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki ülkelerden seyahati geçici olarak durdurdu.

İsrail Afrika kıtasından seyahatlere yasak getirdi.Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı belirtilen ve bu nedenle bulaş riskinin yüksek olmasından endişe edilen "B.1.1.529" kodlu yeni tür koronavirüs, dünyayı alarma geçirdi. Çok sayıda ülke art arda seyahat kısıtlaması kararı alırken, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke de yeni koronavirüs varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki yedi ülkeden hava yoluyla seyahati geçici olarak durdurdu.

AB'nin dönem başkanı Slovenya tarafından yapılan açıklamada sağlık uzmanlarından oluşan bir kurulun, "acil durum frenini harekete geçirme konusunda anlaştığı ve Afrika'nın güneyinden Avrupa'ya tüm seyahatlere geçici olarak kısıtlama uygulamaya karar verdiklerini" açıkladı.

Karar, AB Komisyonu'nun Güney Afrika'daki varyant nedeniyle Birlik üyelerine Güney Afrika'dan uçuşların sınırlandırılmasını tavsiye etmesinden birkaç saat geçtikten sonra geldi. Diplomatik kaynaklar söz konusu karardan etkilenen ülkelerin Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini olduğunu belirtti.

Almanya da önlemleri artırıyor

Almanya Sağlık Bakanlığı da, Güney Afrika'nın "virüs varyantı" kategorisine dahil edildiğini duyurdu. Uygulamanın Cumartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydeden Sağlık Bakanı Jens Spahn, Güney Afrika'dan havayolu şirketlerinin sadece Alman vatandaşlarının Almanya'ya dönüşü için uçacağını, ayrıca Güney Afrika'dan dönenlerin tam aşılı olsalar da 14 gün karantinaya girmeleri gerektiğini kaydetti.

Spahn, gerekmesi halinde komşu ülkelerden de uçuşlara sınırlama getirilebileceğine işaret etti.

AB'nin ilk vakası Belçika'da

Belçika AB ülkeleri arasında Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantının tespit edildiği ilk ülke oldu. Danimarka bütün Covid-19 dizilimlerini gözden geçirdiğini ve yeni mutasyona rastlanmadığını açıkladı.

İngiltere de yeni varyant nedeniyle Güney Afrika ile birlikte Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Esvatini ve Namibya'dan uçuşları sınırlandırdı.

İsrail'de ilk yeni tür vaka

Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'yi "kırmızı ülkeler" listesine alan İsrail ise yasağın kapsamını genişleterek Afrika kıtasının neredeyse tamamından İsrail'e seyahat yasağı koydu. İsraillilerin de bu ülkelere gitmesi yasaklandı. Bu arada İsrail'de yeni tür varyantı taşıyan ilk vaka da tespit edildi. Söz konusu kişinin Malavi'den geldiği belirtilirken, olayla ilgili iki kişinin de karantinada olduğu kaydedildi. Yeni tür virüs İsrail ve Belçika haricinde şu ana dek Hong Kong ve Botsvana'da da görüldü.

dpa,AFP,Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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