Tusk, "Ortak amacımız Kore Yarımadası'nın tam ve teyit edilebilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının sağlanması." diye konuştu.

Seul yönetiminin Kore Yarımadası'nda gerginliğin azaltılmasında kilit rol oynadığını ifade eden Tusk, Kuzey Kore ile yürütülen "anlamlı" diyaloğun önemine dikkati çekti.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Tusk, AB ve Güney Kore'nin küresel sınamalar karşısında "çok taraflı" dünya düzenini destekleyen iki güvenilir ortak olduğunu vurguladı.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore arasında, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, iklim değişikliği ve küresel sınamalara karşı iş birliğini artırmayı öngören AB-Güney Kore Zirvesi başladı.

AB Komisyon Başkanı Juncker de "AB ve Güney Kore uluslararası ticarette çok taraflı yaklaşımı canlı tutmayı amaçlıyor." dedi.

AB ve Güney Kore arasında gerçekleştirilen ticaretin son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdiğini hatırlan Juncker, bu ticarette halen gelişme sağlanabilecek alanlar olduğunu ifade etti.

Juncker, AB ve Güney Kore’nin açık toplumlar olduğunu ve benzer değerleri paylaştığını, özellikle ikilim değişikliği konusunda aynı görüşü paylaştıklarını vurguladı.

- "AB barış sürecinde daha aktif olmalı"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise "Kore Yarımadası’ndaki barış sürecinde AB daha aktif rol almalı." dedi.

AB ve Güney Kore arasında serbest ticaret anlaşmasının 2011 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatan Moon, "Günümüzde AB, Güney Kore’nin 3’üncü büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Yapılan ticaret anlaşması ekonomik büyümemiz için çok faydalı oldu." diye konuştu.

Moon, çok taraflı küresel ticaret sisteminin kritik öneme sahip olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

