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"AB, güvenilir ortağımız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov: - "Bugün AB, Orta Asya ülkelerinin gelişmesi ve birliğine katkıda bulunan güvenilir ortağımız"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian ile görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan görüşmede, AB'nin hazırlandığı Orta Asya yeni stratejisine öneriler, AB ile Kazakistan arasında ticaret, ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliğini geliştirme ve diğer konular ele alındı.

Atamkulov, AB’nin yeni Orta Asya stratejisiyle ilgili gelişme ve kaynakların kullanımı projelerinin etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına yönelik önerilerde bulundu.

Kazakistan’ın AB-Orta Asya formatında yapıcı ve güvenilir diyalogun geliştirilmesine büyük önem verdiğine dikkati çeken Atamkulov, "Bugün AB, Orta Asya ülkelerinin gelişmesi ve birliğine katkıda bulunan güvenilir ortağımız." dedi.

Burian, yeni strateji için verdiği önerilerden dolayı Atamkulov'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian

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