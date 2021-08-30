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AB Güvenli Ülkeler Listesinden ABD’yi Çıkardı

30.08.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, Corona virüsü salgını nedeniyle ABD'nin de içinde bulunduğu 5 ülkeye, yeniden "zorunlu olmadıkça seyahat kısıtlaması" getirmeye karar verdi

AB Güvenli Ülkeler Listesinden ABD’yi Çıkardı

Avrupa Birliği, 18 aydan uzun süredir mücadele edilmesine rağmen yeni varyantlarla etkinliğini sürdüren Corona virüsü salgını nedeniyle ABD'nin de içinde bulunduğu 5 ülkeye, yeniden "zorunlu olmadıkça seyahat kısıtlaması" getirmeye karar verdi.

Avrupa Birliği, günlük hastaneye yatış oranı kış aylarından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD’den yapılan ve zorunlu olmayan seyahatlere yeniden kısıtlama getirdi. İsrail, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ı da güvenli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Ancak AB, aşı sertifikası olan yolcuları kabul edip-etmeme kararını üye ülkelere bıraktı. ABD ve diğer 4 ülkenin güvenli listeden çıkarılmasıyla, AB dışındaki güvenli ülke sayısı da 18'e geriledi.

Avrupa Birliği, bir ülkeyi güvenli listede tutabilmek için, vaka sayısının, her 100 bin kişide 75'ten az olması şartını arıyor. Ancak ABD'de bu oran geçen hafta 100 binde 333'e yükseldi.

Avrupa Birliği haftalardır, Atlas Okyanusu’nun iki yakasındaki salgın koşullarının birbirine benzer olduğunu belirterek ABD’den, AB'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını istiyordu. Ancak bu talebine olumlu yanıt alamadı.

ABD, AB üyesi 27 ülkeyi blok olarak güvenli ülkeler listesinden çıkararak, normalde negatif bir Corona virüsü testi veya aşı kanıtı göstererek ülkeye girebilecek Avrupa yolcularına, zorunlu olmayan seyahatler için ek testler veya karantina kısıtlamaları uygulamayı sürdürdü.

Yaz ayları boyunca pandemi nedeniyle büyük güçlük yaşayan turizm sezonunu canlandırmak isteyen AB ülkeleri, Amerikalı turistlerin gelebilmesi için ABD'ye kısıtlama getirmedi. Ancak, ABD'den aynı karşılığı bulamayınca Avrupa başkentlerinden sınırlama getirilmesi yönünde talepler yükseldi.

Sonunda AB yaz sezonunun bitmesinin yanısıra, hastane kapasiteleri ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

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