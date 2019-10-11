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AB haftaya 'Türkiye'ye yaptırımları' görüşecek

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Amelie de Montchalin önümüzdeki hafta gerçekleşecek AB zirvesinde Suriye topraklarında yürütülen Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla 'Türkiye'ye yönelik yaptırımların' görüşüleceğini açıkladı.

AB haftaya 'Türkiye'ye yaptırımları' görüşecek

Bakan Montchalin şu ifadeleri kullandı;

"Avrupa Konseyi'nde önümüzdeki hafta bu konu (yaptırımlar) tartışılacak, tabii ki masada olacak. Özgür Suriye güçlerini sivilleri ve bölgedeki istikrarı şoke eden bu durum karşısında güçsüz bir şekilde durmayacağız."

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves-Le Drian, IŞİD örgütüyle mücadele için kurulan koalisyonu Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri harekatı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada 30'dan fazla ülkeyi kapsayan koalisyonun bir dizi konuyu ele alması gerektiğini, çünkü IŞİD örgütünün sahadaki değişiklerden faydalanarak yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi.

Le Ddrian "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı Türkiye'nin, nasıl ilerleyeceği, savaçıların tutulduğu yerlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi konuların görüşülmesi şart. Bu konularda açık olabilmemiz için her şeyin masada olması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda, güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle YPG ve IŞİD militan örgütüne karşı başlattığı operasyon bugün 3. gününe girdi.

ABD dün yaptığı açıklamada, bölgeden iki tehlikeli savaşçıyı çıkardığını söyledi, ancak Le Drian şimdilik Fransa'nın konumunu değiştirmediğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye yaptırım Avrupa Birliği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hep demiştik AB hristiyan kulübü diye baştakiler kendilerini ve milleti kandırıyordu..Gene haklı çıktık,zaten hep haklıydık Tğrk milliyetçileri olarak..
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