"AB havacılıkta Türkiye'yi gözden çıkaramaz"

Bu strateji kapsamında, AB'nin özellikle küresel krizden sonra havacılık sektöründe rekabette geriye düştüğü ve bunun için önlemler alınmasının gerektiği vurgulanmıştı.

AB ülkeleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle bazı yaptırımları hayata geçirme yoluna gitmiş, bu çerçevede Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri askıya alınmıştı.

AYSU BİÇER - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Harun Meydan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yürüttüğü Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini askıya alma kararıyla ilgili, "Yaptırım kararının uzun süreceğini ya da AB'nin havacılık alanında Türkiye'yi gözden çıkaracağını düşünmüyorum." dedi.

- "Anlaşma AB çıkarlarını korumak için tasarlandı"

THK Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Harun Meydan, Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı anlaşmalarının AB'nin tüm üye ülkelerle izlediği bir politika aracı olduğunu belirterek, bunların AB iç pazarını korumak ve rekabette adil olmak için tasarlandığını söyledi.

"Bu anlaşmalar esasen AB'nin çıkarlarının korunması üzerine tasarlanmış." ifadesini kullanan Meydan, gelecekte bu anlaşmaların yapılmasının zorunlu hale gelebileceğini, diğer ülkelerin bu anlaşmalar olmadan AB hava sahasında ticari faaliyette bulunamayacağını dile getirdi.

- "Askıya alma durumu uzun sürmez"

AB'nin Türkiye ile yürüttüğü Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini askıya alma kararını değerlendiren Meydan, kararın Türkiye gibi havacılık sisteminin güçlü geliştiği bir ülke için bazı olumsuz senaryolar yaratmasına karşın Türkiye'nin AB için havacılık alanında önemli bir partner olduğuna işaret etti.

Meydan, "AB'nin Türkiye ile yürütülen Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini askıya alması kararının uzun süreceğini ya da AB'nin havacılık alanında Türkiye'yi gözden çıkaracağını düşünmüyorum." dedi.