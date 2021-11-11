AB Havayollarına Yaptırımı Görüşecek THY Listede Yok

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki göçmen krizi nedeniyle yaşanan bilek güreşi devam ediyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Pazartesi günü yapılacak toplantıda, Belarus yönetimine yakın şirketler ile bu ülkeye Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den göçmen taşıyan havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını tartışacak. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili incelemenin de sürdüğü ancak şimdilik THY'ye yaptırımın masada olmadığını söyledi. Beaune, Rusya ve Türkiye'nin sorunun kaynağı olmaktan çok, çözümü için muhatap alındığını vurguladı.

Çoğunluğu Ortadoğu'dan gelen yüzlerce göçmenin Belarus sınırından Polonya'ya geçme girişimleri, AB ile Belarus hükümeti arasında büyük bir krizi tetikledi. Varşova, polis ve sınır muhafızlarına ek olarak bölgeye 15 bin asker yığarken, Brüksel de Lukaşenko iktidarına yeni yaptırımlar uygulamak için harekete geçti. Özellikle Belarus'a Kuzey Irak'tan, Ürdün'den, Arap Emirlikleri, Lübnan ve Türkiye'den göçmen taşıyan havayolu şirketleri ve seyahat acentaları Brüksel'in hedefinde.

Yaptırım kararında kimler var?

Belarus'u, Polonya sınırına göçmen yığarak, AB'nin istikrarını bozmaya çalışmakla suçlayan Avrupa Birliği, bu güne kadar Lukaşenko rejimi hakkında 3 kez yaptırım kararı açıkladı. Pazartesi günü toplanacak olan dışişleri bakanları, dünyanın ikinci büyük potasyum ihracatçısı olan Belarus'a "potasyum endüstrisinde yaptırım uygulanmasını" tartışıyor. Ayrıca, Belarus devletine ait olan Belavia Havayolları ile göçmen akınını organize etmekle suçlanan seyahat acentalarına yaptırım kararı alınması üzerinde çalışılıyor.

Belarus hükümetine yakın isimler üzerindeki bireysel yaptırım listesini de genişletmeyi tartışan AB, daha önce Lukaşenko ve iki oğlunun da içinde olduğu 166 kişinin mal varlıklarının dondurulması ve Avrupa'ya giriş yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, Belarus sınırında göçmen kriziyle karşı karşıya kalan Polonya ile başka konularda görüş ayrılığı olsa da, bu konuda tam bir dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Belarus'un AB'nin istikrar ve birliğini bozmak amacıyla göçmenleri "canlı yem" olarak kullanmaya çalıştığını öne süren Beaune, "Avrupa'nın 3-4 bin göçmen nedeniyle istikrarının bozulmasına izin vermemeliyiz. Elbette gelen herkese 'hoşgeldiniz' demek olanaklı değil. Bu Lukaşenko'yu daha da cesaretlendirecektir. Ancak bu insanların kış günü ölmesine de izin vermeyeceğiz. Buraya gelenleri Litvanya kampında ziyaret ettim. Kış da sertleşiyor. Buradaki göçmenler için, çadır, yatak, yiyecek içeren 4 ton materyal gönderdik. Sorunun çözümünde AB kriterleri uygulanacak. Sınır polisi olacak. Sınır polisine evet ama duvar ya da tel örgülere hayır. Sınırlarımızı, insani değerlere saygı içinde koruyacağız" dedi.

"THY'ye yaptırım masada değil"

Ardından ek yaptırımların gündeme geleceğini belirten Beaune, hava trafiğini yürüten havayolu şirketlerinin cezalandırılması kararı alınacağını kaydetti. Daha önce Irak hükümetiyle Belarus'a uçuşları sınırlaması yolundaki temasların olumlu sonuç verdiğini kaydeden Fransız bakan, "Irak ile konuşarak, insan trafiğine suç ortağı olmamasını istedik. Bu konuda önemli yol da aldık. Irak, Erbil'den Minsk'e uçuşları durdurdu. Aynı şeyi diğer bölge ülkeleri ile de yapmak istiyoruz. Suriye, Ürdün, Erbil, Lübnan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, buralardan Belarus sınırına göçmen akıyor. Ama her ülkeyi bu konuda aynı kefeye koymamak lazım. Bazı ülkeler bu durumdan mağdur olan ülkeler, bazıları ise bu krizde rol oynuyor" dedi. Türkiye ve Rusya'nın bu krizin arkasında olduğu iddialarını da yanıtlayan Bakan Beaune, şunları söyledi:

"Rusya'nın krizin arkasında olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Rusya Minsk yönetimine yakın. Rusya'nın Belarus üzerindeki etkisi açık. Merkel, Putin ile görüştü. Göçmen trafiğinin durması konusunda yardımcı olmasını istedi. Rusya sorunun kaynağı değil, çözüm için temastayız. Türkiye konusunda da adil olmak gerekir. THY ile ilgili muhtemel bir problem var. Konuyu inceliyoruz. Ama yaptırım şimdilik gündemde değil. Minsk'e uçuşların azaltılması ya da tümüyle kaldırılması konusunda Türkiye ile diplomatik bir çalışma yürütülüyor. Bir yıl önce benzer bir durumu Yunanistan sınırında Türkiye ile yaşadık, son derece kararlı bir tutum sergiledik ve kriz aşıldı. Ama şimdilik bu trafiği organize eden onlar değil ve masada yaptırım yok."

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Avrupalı ortaklarımızla Lukaşenko rejimine karşı birlik içinde yanıt vermek istiyoruz. Avrupa Birliği, Lukaşenko rejimine karşı yaptırımlarını genişletecek ve güçlendirecek" dedi.

Lukaşenko'dan AB'ye gaz dağıtımını durdurma tehdidi

Avrupa Birliği, Lukashenko rejimini, geçtiğimiz yıl yapılan seçimler sırasında muhaliflere uyguladığı baskının ardından aldığı yaptırımlar nedeniyle, AB'den intikam almak için göçmenlere vize vermekle ve göçmenleri AB sınırına bilerek yığmakla suçluyor.

Belarus yönetimi ise, yeni yaptırım kararı alan AB'yi, topraklarından geçen gaz dağıtımını durdurarak misilleme yapmakla tehdit etti. Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, cezai önlemler alınması durumunda, Minsk'in, Avrupa ülkelerinin yükselen gaz fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Rus gazını Almanya ve özellikle Polonya'ya taşıyan Yamal-Europe boru hattının vanasını kapatarak yanıt vereceğini söyledi.

Belarus-Polonya sınırında, aralarında sınırın Belarus tarafındaki derme çatma bir kampta mahsur kalan ve sıfır dereceye yakın soğuk havada odun yakarak ısınan yaklaşık 4 binden fazla göçmenin durumuyla ilgili endişeler de büyüyor.

