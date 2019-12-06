AB heyeti: Mülteci mutabakatındaki taahhütlere bağlı kalacağız

Yapılan açıklamada, AB’nin mülteci mutabakatından doğan yükümlülüklerine bağlı kalacağı vurgulandı.1 Aralık’ta göreve başlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Schinas ve Johansson, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

AB heyetinin gündemindeki en önemli madde sığınmacılar oldu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da "yapıcı" görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "16 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB mutabakatının uygulanması konusunda AB yükümlülüklerine bağlı kalacak" ifadesini kullandı. Schinas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’ya misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Schinas ve Johansson, Ankara’daki temasları sonrasında yaptıkları yazılı açıklamada da, Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğunu hatırlatarak, Türkiye-AB mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen desteğin sürdürüleceğini ifade etti.