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AB heyeti: Mülteci mutabakatındaki taahhütlere bağlı kalacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

Ankara’da temaslarda bulunan Avrupa Birliği heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Yapılan açıklamada, AB’nin mülteci mutabakatından doğan yükümlülüklerine bağlı kalacağı vurgulandı.1 Aralık’ta göreve başlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Schinas ve Johansson, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

AB heyetinin gündemindeki en önemli madde sığınmacılar oldu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da "yapıcı" görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "16 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB mutabakatının uygulanması konusunda AB yükümlülüklerine bağlı kalacak" ifadesini kullandı. Schinas, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’ya misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Schinas ve Johansson, Ankara’daki temasları sonrasında yaptıkları yazılı açıklamada da, Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğunu hatırlatarak, Türkiye-AB mutabakatı çerçevesinde taahhüt edilen desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

Açıklamada, her iki tarafın da mutabakatın "bütün boyutlarıyla uygulanması için verilen taahhütlere bağlı kalacağına" vurgu yaptığı belirtildi.

Schinas ve Johansson’ın açıklamasında ayrıca bu ziyaretin "Aday ülke, önemli stratejik ortak ve komşu olarak Türkiye'ye AB’nin verdiği taahhütler ve yapılan işbirliğinin devam edeceğinin somut bir göstergesi" olduğu kaydedildi.

Yunanistan’da da temaslarda bulunmuşlardı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada da, Ankara’daki temaslarında en önemli konunun Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacılar çerçevesinde Ege Denizi'ndeki durum olacağını söylemişti.

Schinas ile Johansson, Türkiye ziyareti öncesinde de dün Yunanistan’ın başkenti Atina'da temaslarda bulunmuştu.

Johansson, Türkiye'den Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacıların sayısındaki artışa işaret ederek, AB çapında yeni bir mülteci politikasının oluşturulması gerektiğine vurgu yapmıştı. Johansson, "Bu acilen çözüm gerektiren bir konu" demişti.

Yunan hükümetinin verilerine göre, Ege Denizi'ndeki adalarda halen 39 bin sığınmacı başvurularının değerlendirilerek, gelecekleri hakkındaki kararın verilmesini bekliyor. Nisan ayında ise bu sayı 14 bin olarak kaydedilmişti.

DW,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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