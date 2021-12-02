“AB Hiçbir Ülkeye Vermediği Yardımı Türkiye’ye Sunuyor”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarčič, Türk hükümetinin sığınmacılar konusunda yeterli yardım sağlamadığı gerekçesiyle AB’ye yönelttiği eleştirileri reddederek, hiçbir ülkeye verilmeyen desteği Türkiye’ye sunduklarını söyledi.

AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Lenarčič, bugün Ankara’yı ziyareti sırasında, AB tarafından finanse edilen Türkiye Kızılay Derneği’nin ülke genelinde yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı için 325 milyon Euro ilave maddi destek verileceğini açıkladı. Lenarčič, SUY Programı’nda işbirliği yapılan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Jagan Chapagain ile birlikte Ankara’da mülteciler ile buluşarak, mevcut sorunları da dinledi.

Komiser Lenarčič, IFRC Başkanı Chapagain ve Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ile birlikte Kızılay Renda Köşkü Kültür Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komiseri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümetince mülteciler konusunda AB’nin yeterince maddi destek vermediği ve Türkiye’yi desteklemediği açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Konuşmasında Türkiye’ye teşekkür ettiklerini sıkça vurgulayan Lenarčič, “Şu anda Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye gönderilen bu yardım, beş yıl öncesinde verilmiş söz kaynaklı. Bu anlaşma kapsamında mülteciler için Türkiye’ye 6 milyar Euro söz verilmişti. Bu 6 milyar Euro sözleşmelere bağlandı ve bunun çoğunluğunun da finansman boyutunda ödemesi yapıldı. Tamamı demiyorum çünkü bazı programlar halen sürdürülüyor ve uygulamaları tamamlandığında ödemeleri yapılacak. Geçtiğimiz yaz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğini ve buradaki mültecilere 2024 yılına kadar toplam 3 milyar Euro ilave destek verileceğini açıkladı. Böylece AB’nin Türkiye’deki mültecilere yardımı toplam yaklaşık 10 milyar Euro’luk desteğe ulaşıyor. Bundan önce asla hiç kimse böylesi bir desteği sığınmacılara ev sahipliği yapan bir ülkeye vermemiştir. Biz Türkiye’nin misafirperverliğini, dünyada fazla mülteciyi ağırlayan ülke olduğunu kabul ediyoruz. Ancak şunun altını çizmeliyim ki Avrupa Birliği’nin de mülteci nüfusuna sahip ne herhangi bir birlik üyesi ülkeye ne de başka bir ülkeye şu ana kadar Türkiye’ye verdiği gibi böylesi muazzam bir yardımı vermediğini de hatırlatayım” yanıtını verdi.

Lenarčič, AB tarafından mülteciler konusunda Yunanistan gibi olumsuz uygulamalara imza atan ülkelere ayrımcılık yapıldığı görüşüyle ilgili soruya karşılık ise, “AB üyesi bütün devletler, AB hukukuna saygı duymak zorundalar, buna göçmenlerle ilgili olanlar da dahil. AB Komisyonu da tüm üye devletlere yasal yükümlülüklere uyulması gerektiğini yinelemektedir. AB dışındaki mültecilere de insani yardım sağlamaktayız. Bunun dışında tırmandırılmış yapay gelişmeler, Polonya

