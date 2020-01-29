AB Huawei'ye ‘Evet’ Dedi

Avrupa Birliği (AB) sonunda, Amerika’nın tepkisini göze alarak, Çinli telekom devi Huawei'nin 5G altyapısını geliştirmesini kabul etti. Londra'nın yeşil ışık yakmasının ardından, AB de 5G teknolojisini geliştirmesi için Huawei'ye kapıyı açtı. ABD'nin "casusluk ve bilgi güvenliği" kaygılarını gözönünde tutan AB, bu süreci çok sıkı kurallara bağladığını açıkladı. Washington yönetimiuzun süredir, "Huawei firmasının Pekin yönetimi adına casusluk yaptığı ve AB'nin Huawei'yi dışlaması gerektiği" yönünde uyarı ve baskılarını sürdürdü. Washington yönetimi bu konuda Avusturalya ve Japonya'yı ikna etti, ancak AB yönetimi Amerika ile bir ticaret savaşı riskini arttırma ihtimaline rağmen, Huawei'nin teklifini kabul etti. Birlik, Çarşamba günü yazılı bir açıklama ile kararı duyurdu. Huawei'den AB'nin yazılı açıklamasına yine yazılı bir açıklama ile hızla yanıt geldi. Çinli firma, AB'nin kararından, "Avrupalılar'ın tarafsız ve nesnel gerçeklere dayalı karar almasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını’’ bildirdi.

AB Sanayi Komiseri Thierry Breton, "Huawei ve 5G teknolojisi ile ilgili alınacak önlemler klavuzunun sunumu sırasında, "Biz Avrupa'da, herkesi kabul ediyoruz ama kurallarımız var. Bu kurallar son derece açık ve talepkar" dedi. Akıllı telefon pazarında ikinci sırada yer alan Çin firması Huawei, rakipleri İsveçli Ericsson, Finli Nokia ve Güney Koreli Samsung'a karşı, ‘‘ultra hızlı 5G mobil internet’’ geliştirmede daha iyi olduğunu kanıtladı. Bu nedenle Huawei olmadan 5G teknolojisini kurmanın zor olduğu görüşünde uzlaşan AB, endüstriyel açıdan da Huawei'nin rakiplerine göre teknolojik olarak avantajlı olduğunu ve bunu pek çok ülkede gösterdiği tespitini yaptı. Bu hafta başında Belçika gazetesi L'Echo'ya konuşan Huawei, Avrupa'nın müdürü Walter Ji ise, şirketlerinin AB'den dışlanmasının olanaksız olduğunu dile getirdi. Walter Ji, "Yerel teknoloji ortaklarımızla güçlü ilişkiler kurduk ve sağlam temeller attık. Teknolojimiz en son teknolojidir ve operatörlerin gözünde birçok ticari değeri temsil eder. Huawei'nin dışalacağını sanmıyorum" diye konuştu.