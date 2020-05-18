AB için 500 milyar euroluk fon önerisi

Komisyon'un 'yeniden yapılanma' planını 27 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.Almanya ve Fransa, Avrupa ekonomilerindeki resesyonun etkileriyle mücadele için 500 milyar euroluk bir fon oluşturma önerisinde bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, videokonferans yoluyla yaptıkları görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında, "en ağır etkilenen bölge ve sektörlerin" bu fondan destekleneceğini, AB Komisyonu'na mali piyasalardan AB adına kredi çekme imkanı tanınacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, paranın AB bütçesine ek olarak önümüzdeki üç yıllık süreçte, pandemiden en ağır şekilde etkilenen devletlere aktarılacağını, paranın kredi değil, teşvik olarak ödeneceğini bildirdi. Almanya, AB bütçesine olduğu gibi fona da yüzde 27'lik katkıda bulunacak. AB Komisyonu'nun ortak tahviller üzerinden borçlanabilmesi için Alman Federal Meclisi'nin de onayı gerekiyor.

Merkel, korona krizinin "eşi görülmemiş, alışılmadık güçte bir çaba gerektirdiğini" belirterek Almanya ve Fransa olarak buna hazır olduklarını söyledi.