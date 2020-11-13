AB içişleri bakanlarından terörle mücadele mesajı

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede, Fransa, Avusturya ve Almanya’da düzenlenen radikal İslamcı saldırıları görüştü. Bakanlar toplantı sonrasında yayınladıkları ortak bildiride, bu saldırıları en sert biçimde kınadı. Açıklamada, yaşanan saldırıların tehlikenin boyutunu ortaya koyduğu belirtilerek, "ulus ötesi terör ağlarının doğası, Avrupa genelinde önlemlerin alınmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdi" ifadesine yer verildi.

Bakanlar terörle mücadelede radikal grupların internet üzerinden iletişimlerini de masaya yatırırken, yetkili makamların dijital kanıtları hukuka uygun biçimde toplayabilme olanağına sahip olması gerektiği dile getirildi ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.

"Şifreli mesajlar okunabilmeli"

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, uzmanların dijital ortamda şifreli mesajları okuma olanağına sahip olması gerektiğini dile getirdi ve bunun "kişisel verilerin korunması ve anayasal sınırlara riayet edilmek" kaydıyla yapılmasını savundu.