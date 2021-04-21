AB iddialı iklim hedefleri üzerinde anlaştı

Ancak Yeşiller anlaşmadan memnun değil.ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği sanal iklim konferansı öncesinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu yeni karbon emisyon hedeflerini belirledi. Buna göre 27 ülkeden oluşan AB sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar nötr düzeyine çekme konusunda geçici bir anlaşmaya vardı.

Üye devletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gereken geçici anlaşma AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine göre 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltılmasını öngörüyor. Daha önceki hedef yüzde 30 düzeyindeydi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Avrupa'yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta yapma siyasi taahhüdümüz artık yasal bir taahhüt haline geldi. İklim yasası AB'yi bir nesil boyunca yeşil bir yola sokuyor" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca yapılan müzakereler sonucu varılan anlaşmaya Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği iki gün sürecek sanal iklim zirvesi öncesinde varıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Peter Liese "Anlaşmanın zamanı gelmişti. Avrupa'nın ABD ve Çin'de meydana gelen pozitif gelişmeler karşısında nerede durduğunu göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.