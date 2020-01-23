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AB İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

AB İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine, İdlib'de sivillere yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzey batısında rejim güçleri ve müttefiklerinin son günlerdeki saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, ateşkesin yeniden bozulduğunu ve bölgede 350 bin sivilin yerinden olduğunu belirtti.

Stano, İdlib'de sivilleri hedef alan hava saldırıları ve bombalamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bu saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

"AB, söz konusu şiddetli saldırılar devam ettiği müddetçe Esed rejimine yönelik yaptırımları sürdürecektir." ifadelerini kullanan Stano, insani yardım koridorlarının oluşturulmasının önemine işaret etti.

- Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'dan itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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