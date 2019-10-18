AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı

AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvede, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda görüş birliğine varılamadı. Fransa'nın bu iki ülke ile üyelik müzarekerelerine karşı çıkması sonucu liderler arasında oybirliği sağlanamadı.

Avrupa Komisyonu, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un gereken bütün reformları hayata geçirdiğini belirterek üyelik müzakerelerine başlanmasını 2018 yılında onaylamıştı. Ancak liderler, iki ülke ile müzakerelere başlanması yönündeki kararı üçüncü kez ertelemiş oldu. AB'nin bir ülke ile üyelik müzakerelerine başlayabilmesi için üye bütün ülkelerin onayı gerekiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve sonrasında yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin "Maalesef uzlaşma sağlayamadığını” belirtti. Bunun iki Balkan ülkesinde "kuşkusuz hayal kırıklığı” yarattığını ifade eden Merkel, Mayıs 2020'de Hırvatistan'ın dönem başkanlığı sırasında konuyu tekrar ele alacaklarını söyledi.