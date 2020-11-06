AB iki Türk vatandaşına yaptırım süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na uygulanan yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, İki TPAO yöneticisi hakkında "Doğu Akadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için şubat ayı sonunda yaptırım kararı almıştı. Akalın ile Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları da dondurulmuştu. Ayrıca AB kişi ve kurumlarının iki yöneticiye fon aktarması da yasaklanmıştı. Yaptırım kararına Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti yakınlarında yaptığı ve AB'nin "yasadışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri neden olmuştu.

AB, Türkiye'nin Yunanistan'ın karasuları olduğunu iddia ettiği deniz bölgesinde yaptığı sondajlarla ilgili ise henüz bir yaptırım kararı almadı. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı daha sert adımlar atmasını talep ediyor.

dpa, AFP / EC, TY

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