HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB iki Türk vatandaşına yaptırım süresini uzattı

AB iki Türk vatandaşına yaptırım süresini uzattı

06.11.2020 19:59 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı.

AB iki Türk vatandaşına yaptırım süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na uygulanan yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri, İki TPAO yöneticisi hakkında "Doğu Akadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için şubat ayı sonunda yaptırım kararı almıştı. Akalın ile Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları da dondurulmuştu. Ayrıca AB kişi ve kurumlarının iki yöneticiye fon aktarması da yasaklanmıştı. Yaptırım kararına Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti yakınlarında yaptığı ve AB'nin "yasadışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri neden olmuştu.

AB, Türkiye'nin Yunanistan'ın karasuları olduğunu iddia ettiği deniz bölgesinde yaptığı sondajlarla ilgili ise henüz bir yaptırım kararı almadı. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı daha sert adımlar atmasını talep ediyor.

dpa, AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
ABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdıABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdı
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa kurşun yağdırdılar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderiyor
Kral Selman talimat verdi! Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderiyor
Washington Post: ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD Gizli Servisi, Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
ABD'li komutan terör örgütü SDG'ye övgüler yağdırdı!
ABD'li komutan terör örgütüne övgüler yağdırdı
Trump'ın seçim ekibi: Seçimler henüz bitmedi
Trump'ın seçim ekibinden flaş açıklama
Son dakika: ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD seçiminde flaş gelişme! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD'de Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.