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AB ile İngiltere arasında yeni Brexit uzlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(İngiltere ve AB arasındaki anlaşmaya ilişkin) Bu iyi bir haber"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit konusunda yeni uzlaşı sağlanmasının iyi bir haber olduğunu söyledi.

Merkel, Brüksel'de AB Lider Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İngiliz hükümeti ile AB Komisyonu arasında Brexit konusunda yeni uzlaşı sağlanmasının "günün haberi" olduğunu belirtti.

Alman hükümeti olarak anlaşmayı şu an incelediklerini, içeriğinin büyük bölümünü bildiklerini ifade eden Merkel, "Bundan dolayı bunun iyi bir haber olduğunu söylüyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiliz Parlamentosunun bu anlaşmaya onay vermeleri gerektiğini söyleyen Merkel, anlaşmanın, zor bir dönemde AB iç pazarının bütünlüğünün sağlanmasına olanak verdiğini, aynı zamanda Hayırlı Cuma Anlaşması’nın korunmasını mümkün kıldığını belirtti.

Merkel, İrlanda’nın da uzlaşmadan memnun olmasının iyi bir sinyal olduğunu kaydetti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Brexit

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