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AB ile İngiltere Başbakanı May yeni Brexit tarihlerinde uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 02:42 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "(Brexit'in 12 Nisan ya da 22 Mayıs'a ertelenmesi) Memnuniyetle söylemeliyim ki (May ile) yeni uzatma tarihleri konusunda anlaşmaya vardık" - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "AB olarak her duruma karşı hazırız. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Anlaşmasız Brexit'e yönelik tedbirler alındı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeni olası Brexit tarihlerini kabul ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, konuşmasına AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini anımsatarak başladı.

İngiliz hükümetinin halen anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılık veya Brexit'ten vazgeçme seçeneklerine sahip olduğuna değinen Tusk, 12 Nisan'ı İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılıp katılmayacağına karar vermesi açısından önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu akşam bir kaç kez görüştüğünü belirterek, "Memnuniyetle söylemeliyim ki (May ile) yeni uzatma tarihleri konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Bir gazetecinin, daha önce sarf ettiği makul herhangi bir planları olmadan İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyenlerin "cehennemde özel bir yeri" hak ettikleri sözlerine ilişkin bir soruya Tusk, "Papa'mıza göre cehennem hala boş. Bu da orada çok yer olduğu anlamına geliyor." şeklinde yanıt verdi.

- "AB olarak her duruma karşı hazırız"

Juncker ise "AB olarak her duruma karşı hazırız. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. Anlaşmasız Brexit'e yönelik tedbirler alındı. Çalışmalara devam ediyoruz. Anlaşmasız Brexit'in ortaya çıkarabileceği havacılık, ulaşım, vatandaşlık hakları ve balıkçılık gibi alanlarda 19 düzenlemeyi kabul ettik." diye konuştu.

İngiltere'de Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylamasını umduğunu vurgulayan Juncker, AB üyesi 27 ülkenin Brexit konusunda birlik halinde olduğunu söyledi.

Juncker, ayrılık anlaşmasına netlik kazandırdıklarını ve bir takım güvenceler koyduklarına dikkati çekerek, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınıra ilişkin "tedbir maddesine" daha fazla açıklık getirdiklerini anımsattı.

Artık ileriye bakılması gerektiğini ifade eden Juncker, Brexit dışında Avrupalıları ilgilendiren konuların ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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