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AB ile İngiltere, "Brexit müzakerelerini" yoğunlaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

AB ile İngiltere, "Brexit müzakerelerini" yoğunlaştıracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 31 Ekim yaklaşırken, taraflar arasındaki teknik müzakerelerin yoğunlaştırılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, İngiltere'nin talebi üzerine taraflar arasındaki teknik müzakerelerin gelecek haftadan itibaren yoğunlaşacağını bildirdi.

"Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik." diyen Andreeva, "Tutumuzda bir değişiklik yok, öncelikli olarak İngiliz hükümetinden ayrılık anlaşmasıyla uyumlu olacak somut teklifler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hükümet, Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere

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