AB ile İngiltere'nin yeni Brexit tarihlerinde uzlaşması

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in bir anlaşma ile gerçekleşmesini sağlamak için "her türlü çabayı göstereceğini" söyledi.

May, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ve İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesine ilişkin talebinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Parlamentonun AB ile varılan anlaşmayı onaylamaması durumunda Brexit'in sadece 12 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini dile getiren May, anlaşmanın kabulü durumunda ise 22 Mayıs'a kadar bir erteleme kararı alındığını belirtti.

- "Belirsizliğe bir son verebiliriz"

Alınan kararın, parlamentonun anlaşmayı gelecek hafta kabul etmesinin önemine dikkat çektiğini belirten May, "Böylece belirsizliğe bir son verebilir ve düzenli bir şekilde ayrılabiliriz." dedi.

Ayrılık sürecini durdurulması gerektiğine inanmadığını ifade eden May, "Hepimizin, bir karar verme noktasında bulunduğumuz konusunda hemfikir olduğunu umuyorum. Anlaşmalı bir ayrılık için her türlü çabayı göstereceğim." diye konuştu.