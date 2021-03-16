AB ile Mülteci Anlaşması Beşinci Yılına Giriyor

Bu ay Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile yardım karşılığında göçmenlerin Avrupa’ya kitleler halinde geçişini önlemek için yaptığı anlaşmanın beşinci yılına giriliyor. Ankara’nın yeniden gözden geçirilmesini istediği anlaşmanın geleceği halen belirsiz.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nden Sinan Ülgen’e göre mülteci anlaşması Türkiye-Avrupa ilişkilerinde ilerleme görülen tek konu. Bu nedenle de bugün bu konu ilişkilerin önemli bir unsurunu oluşturuyor.

Ancak göçmenlerin arada kalmasıyla anlaşma üzerindeki baskı da artıyor. Ankara Atina’yı göçmenleri yasa dışı şekilde Türkiye’ye geri göndermekle suçluyor.

Dış Politika Enstitüsü Başkanı Hüseyin Bağcı, Türkiye’nin anaşmadan en başından beri memnun olmadığını, çünkü Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Ankara, Suriyeli mültecilerin eğitim ve sağlık masraflarının karşılanması için AB fonları üzerinde daha fazla hakimiyetinin olmasını istiyor.

Ayrıca Ankara’nın Türk vatandaşları için istediği AB’ye vizesiz seyahat talebi de yerine getirilmedi.