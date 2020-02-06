AB ile müzakerelere yeni kurallar geliyor

Kapatılmış fasılların yeniden açılabilmesi ve müzakerelerin askıya alınması, planlanan önlemler arasında.AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanmasını bloke eden Fransa'nın baskısı üzerine müzakere sürecinde reform önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Reform önerileriyle müzakerelerin daha inanılır, daha dinamik ve kestirilebilir hale getirilmesi, ayrıca üye ülkelere daha fazla söz hakkı tanınması öngörülüyor.

Komisyon'un önerileri çerçevesinde aday ülkenin müzakere sürecinin, reformlarda kaydettiği gelişmelere paralel olarak ilerlemesi öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'a genişlemenin Birlik için büyük öncelik taşıdığını belirterek, Komisyon'un, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanmasına yeşil ışık yakan 2018'deki kararının arkasında olduğunu vurguladı.

Müzakereler tümden askıya alınabilecek

Aday ülkenin, üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi ve reformların hayata geçirilmesinde uzun süreli ya da ciddi durgunluk gösterdiği ya da gerileme kaydettiği durumlarda yaptırımlar öngörülüyor. Komisyonun önerilerine göre bu tür durumlarda müzakerelerin bazı alanlarda askıya alınması ya da çok ciddi durumlarda tümden dondurulması mümkün olacak. Kapatılmış fasılların yeniden açılabilmesi, AB programlarına erişim gibi Birlik ile yakın entegrasyonun getirdiği avantajlar kesilebilecek ya da azaltılabilecek, AB fonlarının kapsamı ve yoğunluğu düşürülebilecek.