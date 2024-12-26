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AB ile Rusya arasında Baltık Denizi krizi! Deniz altı kablolarına sabotaj iddiası! "Bölgeden gölge filoya ait şüpheli gemi geçti"

26.12.2024 22:09
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AB, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesinin ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintiden Rusya'yı sorumlu tutarak, Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeye yönelik ek yaptırımlar hazırlanacağını bildirdi. Finlandiya Başbakanı Orpo da, "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt verecekleri" uyarısında bulundu. Bölgeden Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiği de belirtildi.

AB ile Rusya arasında Baltık Denizi krizi! Deniz altı kablolarına sabotaj iddiası! "Bölgeden gölge filoya ait şüpheli gemi geçti"

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, şebeke operatörü Fingrid'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğu belirtildi. Yetkililer, EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığını açıkladı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Orpo, daha sonra basına yaptığı açıklamada, ülkesinin "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğini" belirtti.

"DAHA FAZLA ÖNLEM ÖNERECEĞİZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın, "AB altyapısına yönelik tehditleri gözler önüne serdiğini" belirtti. Von der Leyen, denizaltı kabloları da dahil olmak üzere Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını sağlayacaklarını taahhüt etti.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da olayın "kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu" olduğunu belirtti. Kallas, "Şüpheli gemi, Rusya'nın savaş bütçesini finanse ederken güvenliği ve çevreyi tehdit eden gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla önlem önereceğiz." ifadelerini kullandı. Yüksek Temsilci, halihazırda bölgedeki elektrik arzının güvenliği için herhangi bir risk bulunmadığını kaydetti.

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GÖLGE FİLOYA AİT ŞÜPHELİ GEMİ

Öte yandan, Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaştı. Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.

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NE OLMUŞTU?

Finlandiya basını, elektrik şebekesi operatörü Fingrid'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğunu belirtmişti.

EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı duyurulmuştu.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemelerinin sonucunda, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Rusya elektrik
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