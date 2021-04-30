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AB ile Rusya arasında yaptırım gerginliği

30.04.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'nin en üst düzeydeki yetkilileri, Rusya'nın açıkladığı misilleme niteliğindeki yaptırımları "en sert şekilde kınadıklarını" duyurdu.

AB ile Rusya arasında yaptırım gerginliği

Moskova, AB yetkilileri dâhil sekiz kişiyi yaptırım listesine almıştı.Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey yetkilileri, Rusya'nın açıkladığı yaptırımlara ortak açıklamaya tepki gösterdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın AB'ye yönelik yaptırımları "kabul edilemez" olarak tanımlandı.

Açıklamada, "tamamen temelsiz" olduğu belirtilen bu eylemin, "sadece ilgili bireyleri değil, doğrudan AB'yi hedef aldığı" ifade edildi. AB'nin Rusya'nın yaptırım kararına cevaben "uygun önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu" bildirildi.

Rusya'nın yaptırım listesindeki isimler

Moskova'nın açıkladığı yaptırımlar, Sassoli ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın yanı sıra Almanya, Fransa, Letonya ve Estonya'dan toplam altı yetkilinin Rusya'ya girişini yasaklıyor. Yaptırım listesindeki Alman vatandaşının Berlin Eyalet Başsavcısı Jörg Raupach olduğu açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kararının AB'nin geçen ayki yaptırımlarına yanıt olarak alındığını duyurdu. AB, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapse atılması ve akabindeki protesto gösterilerine yönelik sert polis müdahalesini gerekçe göstererek dört Rus güvenlik yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ni "tek taraflı ve gayrimeşru" adımlar atarak Rusya'nın iç ve dış politikasının bağımsızlığına "açıkça ve kasten" zarar vermekle suçladı.

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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