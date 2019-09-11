AB ile Siyasi Diyalog Toplantısı 13 Eylül’de yapılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 13 Eylül’de Brüksel’de yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki heyet katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığındaki heyet, Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti ile görüşecek. Görüşmelerde AB’ye katılım müzakereleri sürecindeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti süreci ve Gümrük Birliği güncellemesinin yanı sıra, terörle mücadele, göç, güvenlik ve savunma gibi konularda AB ile iş birliği ele alınacak.

