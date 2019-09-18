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AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci Genelgesi Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

‘Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci’ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmaların sürekliliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü belirtildi.Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci’ne yönelik kriterlerin karşılanması ve çalışmalara hız verilmesinin öneminin vurgulandığı Genelgede,"Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

‘Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci’ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmaların sürekliliği ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci’ne yönelik kriterlerin karşılanması ve çalışmalara hız verilmesinin öneminin vurgulandığı Genelgede,
"Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu’nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.
Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesinin önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Genelgede, 2015/18 sayılı genelgenin de yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

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