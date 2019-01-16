AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Sözcüsü Preben Aamann, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, "Bu oylama ile İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılma ihtimali arttı. Bunu istemesek de hazırlığımızı yapacağız." dedi.

Aamann, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesini AA muhabirine değerlendirdi. 27 AB üyesinin birlik olmaya ve sorumluluk taşımaya devam edeceğini belirten Aamann, Brexit'ten kaynaklanan zararı asgari seviyeye indirmeye çalışacaklarını söyledi.

İngiltere'deki oylamanın ardından her ihtimale yönelik hazırlıklarını sürdüreceklerini ifade eden Aamann, "Bu oylama ile İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılma ihtimali arttı. Bunu istemesek de hazırlığımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

