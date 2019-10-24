Kritik gün cuma! Karar açıklanacak

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesi talebiyle ilgili kararın ertelendiğini açıkladı.

Diplomatlar Brexit'in ertelenip ertelenmeyeceği ve ertelenmesi halinde bu kararın hangi koşullarla alınacağının Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi ülkelerin liderlerine Brexit'i ertelemelerini tavsiye etmişti.

Tusk bu kararına gerekçe olarak İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasını önlenmesi gereğini göstermişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın kişisel olarak karşı çıkmasına karşın, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etti.

FRANSA KISA SÜRELİ ERTELEMEDEN YANA



Bazı AB üyelerinin Brexit'in ertelenmesine destek vermekle birlikte, Parlamentosunun Brexit Anlaşması'nı onaylaması halinde, İngiltere'ye birlikten 31 Ocak'tan önce ayrılma seçeneğinin verilmesinden yana oldukları bildiriliyor.

Başta Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri ise Brexit'in 3 ay yerine daha kısa bir süre ertelenmesinden yana.