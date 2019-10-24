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Kritik gün cuma! Karar açıklanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Diplomatlar, Brexit'in ertelenip ertelenmeyeceği ve ertelenmesi halinde bu kararın hangi koşullarla alınacağının Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

Kritik gün cuma! Karar açıklanacak

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesi talebiyle ilgili kararın ertelendiğini açıkladı.

Diplomatlar Brexit'in ertelenip ertelenmeyeceği ve ertelenmesi halinde bu kararın hangi koşullarla alınacağının Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi ülkelerin liderlerine Brexit'i ertelemelerini tavsiye etmişti.

Tusk bu kararına gerekçe olarak İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasını önlenmesi gereğini göstermişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın kişisel olarak karşı çıkmasına karşın, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etti.

FRANSA KISA SÜRELİ ERTELEMEDEN YANA

Bazı AB üyelerinin Brexit'in ertelenmesine destek vermekle birlikte, Parlamentosunun Brexit Anlaşması'nı onaylaması halinde, İngiltere'ye birlikten 31 Ocak'tan önce ayrılma seçeneğinin verilmesinden yana oldukları bildiriliyor.

Başta Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri ise Brexit'in 3 ay yerine daha kısa bir süre ertelenmesinden yana.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Brexit'in "teknik gerekçelerle aylar değil günlerle ifade edilebilecek bir süre" ertelenmesinden yana olduklarını söylemiş, Brexit Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesine de karşı çıkmıştı.

Amelie de Montchalini "Mevcut belirisizlik yüzünden milyonlarca vatandaş ve işyeri cezalandırılıyor" demişti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn Çarşamba sabahı görüşmüşlerdi.

İngiltere Parlamentosu Salı akşamı Brexit Anlaşması'yla ilgili yasa tasarısının 3 gün içinde oylanmasını reddetmişti.

Başbakan Boris Johnson, AB'nin Brexit'i ertelemesi halinde, erken seçime gitmek istiyor.

Johnson Eylül ayında da milletvekillerinden erken seçime onay vermelerini istemiş ancak bu talebi reddedilmişti.

CORBYN'İN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

İngiltere'de erken seçime gidilip gidilmemesinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tavrı belirleyici olacak.

Erken seçim için 650 üyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin en az üçte ikisinin yani 434 üyenin desteği gerekiyor.

İngiltere'de erken seçime gidilebilmesinin diğer yolları ise şu şekilde:

  • Hükümetin, ilgili yasada bir değişiklik yaparak Avam Kamarası'nda milletvekillerinin çoğunun desteğiyle, Lordlar Kamarası'nın da onayı halinde, seçim kararı alması.

  • Hükümetin ana muhalefet tarafından verilebilecek güvensizlik önergesi sonrası yapılacak güvenoylamasıyla düşürülmesi ve 2 hafta içinde yeni bir hükümet kurulamaması.

  • Hükümetin kendisi için güvensizlik önergesi vermesi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kendi hükümetini düşürümesi ve muhalefet partilerinin 2 hafta içinde hükümet kurmayı başaramaması.
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Anahtar Kelimeler:
AB ingiltere Brexit

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