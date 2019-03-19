HABER

AB, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth: - "Londra'nın tutumunun ne olduğunu açıklamasını bekliyoruz. Zaman daralıyor" - Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau: - "Yeni bir girişime ihtiyacımız var. İngiltere'nin bu Brexit kördüğümünden nasıl çıkabileceğimize ilişkin bir yol göstermesi gerekiyor" - Romanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri George Ciamba: - "İngiltere'nin siyasi irade göstermesi ve Avrupa'nın ne yapabileceğine açıklık getirmesi gerekiyor. Ancak ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmak yapabileceğimiz şeyler arasında yer almıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesini talep etti.

Brüksel'de toplanan AB Genel İşler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya'nın AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth, Birliğin Brexit müzakerelerinden "yorulduğunu", bunun bir oyun olmadığını belirtti.

"Londra'nın tutumunun ne olduğunu açıklamasını bekliyoruz. Zaman daralıyor." diyen Roth, İngiltere'nin Brexit'i ertelemek için "açık ve net" bir gerekçe sunması gerektiğine dikkati çekti.

- "İngiltere'nin bir yol göstermesi gerekiyor"

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau da mevcut belirsizliğin kabul edilemez olduğunu kaydederek "Yeni bir girişime ihtiyacımız var. İngiltere'nin bu Brexit kördüğümünden nasıl çıkabileceğimize ilişkin bir yol göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

İngiltere'nin bir seçim yapması gerektiğine işaret eden Loiseau, "İngiltere hem anlaşmasız ayrılığı hem de mümkün olan tek gerçekçi anlaşmayı reddetti. Artık bu seçeneklerden birini kabul etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşmayı müzakere edemeyiz"

Halihazırda AB Konseyinin dönem başkanlığını yürüten Romanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri George Ciamba da İngiltere'nin Brexit konusuna "açıklık" getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ciamba, "İngiltere'nin siyasi irade göstermesi ve Avrupa'nın ne yapabileceğine açıklık getirmesi gerekiyor. Ancak yapabileceğimiz şeyler arasında ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmak yer almıyor." dedi.

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta Birlikten ayrılması gerekiyor.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı Silivri'de göçükteki arama çalışmalarına TTK Arama-Kurtarma ekibi de katıldı 
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldıÇığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Bakan Brexit Genel İşler Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

'Karanlık oda'da Aşık Veysel'i anlamaya çalışıyorlar

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.