AB İngiltere’ye Brexit için 12 aylık esnek erteleme teklif etti

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’ye Brexit için 12 aylık esnek bir uzatma teklif ettiğini söyledi. Plana göre, İngiliz parlamentosunun bir anlaşmaya onay vermesi ve AB liderlerinin gelecek hafta yapacağı zirvede bu anlaşmayı kabul etmesi durumunda İngiltere’nin Birlikten kısa zamanda ayrılması mümkün olacak.

AB’den ayrılma anlaşmasının İngiltere parlamentosu tarafından 3 defa ertelenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, krizden çıkış noktasında bir yol bulmak için İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’i parlamentoda konuşmaya davet etti. May bu hafta başında Brexit tarihi olan 12 Nisan’dan daha sonraya kısa bir erteleme için AB’ye istekte bulunacağını söyledi.

İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox, Theresa May ile Jeremy Corbyn arasındaki konuşmaların başarısız olması durumunda Brexit’in daha uzun süre ertelenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.