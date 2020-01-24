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AB İngiltere'ye ilk kez büyükelçi atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

AB İngiltere'ye ilk kez büyükelçi atadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 31 Ocak'ta gerçekleşecek Brexit'in ardından İngiltere'de açılacak diplomatik temsilciliğinin başına Portekizli Joao Vale de Almeida'nın atandığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Portekizli de Almeida'nın 1 Şubat'tan itibaren İngiltere'deki ilk AB Delegasyonunun başkanı olacağını bildirdi.

Borrell, açıklamasında, Londra'daki AB Delegasyonunun Kuzey İrlanda'dan da sorumlu olacağını belirterek, "1 Şubat'tan itibaren İngiltere üçüncü taraf olacağı için, Birliğin Londra'daki temsiliyeti AB Delegasyonu tarafından sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli bir AB diplomatı olan Joao Vale de Almeida, 2010-2014 yıllarında AB'nin ABD Büyükelçisi, 2015-2019 arasında da AB'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit büyükelçi ingiltere

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