AB, Instagram'ın çocuklara ait verileri nasıl koruduğunu soruşturuyor

Kuruluş, bir diğer soruşturmada da Facebook'un Instagram'daki profil ve hesap ayarlarında GDPR kurallarına uyup uymadığına bakıyor. Facebook'un çocukların veri koruma hakkını yeterli derecede koruyup korumadığı da inceleniyor.

Kuruluş, şu anda Facebook'un çocukların kişisel verilerini işlemek için yasal hakkı olup olmadığını ve Instargram'da çocuklar için yeterli derecede koruma ve kısıtlama bulunup bulunmadığını inceliyor.

ABD'li birçok teknoloji devinin Avrupa merkezleri İrlanda'da ve DPC, 2018'de yürürlüğe giren AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) uyarınca başlıca AB denetleme ve düzenleme kurumu.

Soruşturmada Instagram'ın mahremiyet yasalarını ihlal ettiği sonucuna varılırsa, uygulamanın sahibi Facebook büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Instagram'da hesap açabilmek için en az 13 yaşında olmak gerekiyor.

DPC Başkan Yardmcısı Graham Doyle, "Instagram İrlanda ve Avrupa genelinde çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bir sosyal medya platformu. DPC bu alanda şahıslardan gelen şikayetleri aktif bir şekilde inceliyor ve Instagram'ın çocukların verilerini işlemesi konusunda, daha yakından incelenmesi gereken potansiyel kaygılar tespit etti" dedi.

Bir ebeveynin kaygıları

Şubat 2019'da veri uzmanı David Stier, dünya genelindeki 200 bin Instagram kullanıcısının profillerini analiz etti. Stier, bir yıldan uzun bir sürede, 18 yaşının altındaki en az 60 milyon kullanıcıya, profillerini kolayca işletme hesabına çevirme seçeneği verildi.

Instagram işletme hesaplarında, kullanıcıların telefon numaralarını ve adreslerini kamuya açık hale getirmeleri gerekiyor, bu da çok sayıda kullanıcının kişisel bilgilerinin, diğer Instagram kullanılıcılarına görünür olması anlamına geliyor.

Bilgisayarla Instagram'a erişilirken de sitenin HTML kaynak kodunda da bulunuyor, bu da bilgisayar korsanlarınca "kazınabileceği" anlamına geliyor.