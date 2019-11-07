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AB: Irak'ta göstericilere karşı aşırı güç kullanılması çok üzücü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

AB: Irak'ta göstericilere karşı aşırı güç kullanılması çok üzücü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Irak'taki gösterilerde aşırı güç kullanılmasına tepki gösterdi.

Mogherini tarafından AB üyesi 28 ülke adına yapılan yazılı açıklamada, Irak halkının, sorunlarını dile getirmek için meşru toplanma hakkını yerine getirdiği belirtilerek, bu hakka Irak anayasası uyarınca saygı duyulması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sürekli yinelenen itidal çağrılarına rağmen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı vurgulanarak, "Irak'ta göstericilere karşı aşırı güç kullanılması çok üzücü. Silahlı kuvvetlerin göstericilere yönelik saldırıları, barışçıl toplanma ve meşru taleplerini ifade etme haklarına zarar veriyor." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin olaylarda sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını beklediği aktarılan açıklamada, Birliğin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğine işaret edildi.

AB'nin, Irak hükümetine vatandaşların taleplerini yerine getirmeleri konusunda yardım etmeye hazır olduğu kaydedildi.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

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