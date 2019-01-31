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AB İran ile özel ticari mekanizmayı duyuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "İran ile özel amaçlı ticari mekanizmaya ilişkin açıklama birkaç saat içerisinde Fransız, İngiliz ve Alman yetkililer tarafından yapılacak"

BÜKREŞ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmayı birkaç saat içerisinde resmi olarak duyuracaklarını bildirdi.

Mogherini, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Gymnich Toplantısı kapsamında bulunduğu Bükreş'te basına açıklamalarda bulundu.

İran ile Nükleer Anlaşma'nın çalıştığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) buna ilişkin 13 olumlu raporu bulunduğunu anımsatan Mogherini, "İran ile özel amaçlı ticari mekanizmaya ilişkin açıklama birkaç saat içerisinde Fransız, İngiliz ve Alman yetkililer tarafından yapılacak. Söz konusu mekanizma, nükleer anlaşmada öngörüldüğü gibi (İran ile) meşru ticaretin sürmesini sağlayacak." dedi.

Mogherini, AB'nin İran Nükleer Anlaşması'na desteğinin sürdüğünü yineledi.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB İRAN Mogherini nükleer

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