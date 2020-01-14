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  4. AB, İran nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı

AB, İran nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

AB, İran nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İran nükleer anlaşmasının korunması bugün her zamankinden daha önemli." dedi.

Borrell, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortak Komisyon'un koordinatörü olarak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı yöneteceğini belirten Borrell, "İhtilaf Çözüm Mekanizması, tüm tarafların samimi bir şekilde yoğun çabasını gerektiriyor. Koordinatör olarak, İran nükleer anlaşmasının taraflarına sürece bu şekilde yaklaşmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Borrell, Orta Doğu'da artan tansiyona atıfta bulunarak "İran nükleer anlaşmasının korunması bugün her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- Nükleer anlaşma

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB İRAN nükleer

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