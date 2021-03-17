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AB Irini misyonunu uzatmayı planlıyor

17.03.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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AB Irini misyonunu uzatmayı planlıyor

AB, Libya'ya silah ambargosunu denetlemeyi hedefleyen Irini misyonunu iki yıl daha uzatmayı planlıyor.

BM ise silah ambargosunun etkisiz olduğu görüşünde.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosunun denetlenmesini hedefleyen Avrupa Birliği'nin (AB) deniz misyonu Irini'nin süresi iki yıl daha uzatılacak. AFP'ye konuşan iki AB temsilcisi, Irini misyonunun süresinin 31 Mart 2023'e kadar uzatılmasının öngörüldüğünü söyledi. Libya'daki barış sürecine desteği sürdürmeyi hedefleyen misyona ilişkin kararın gelecek hafta yapılacak AB liderler zirvesinde resmi olarak karara bağlanması planlanıyor.

Irini misyonunda yaklaşık 300 askerle Almanya da yer alıyor. Bakanlar Kurulu, bugün Berlin'de yaptığı toplantıda Alman askerlerinin Nisan 2022'ye kadar misyon kapsamında görevlerinin devamına karar vermişti.

Bir yıl önce başlayan Irini misyonu kapsamında savaş gemileri, uçaklar, insansız hava araçları ve uydular ile BM tarafından Libya'ya 2011 yılından beri uygulanan silah ambargosunun denetlenmesi hedefleniyor.

BM raporu: Silah ambargosu etkisiz

Ancak Birleşmiş Milletler, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun "tamamen etkisiz"olduğu görüşünde. BM'in altı uzmanı tarafından hazırlanan ve çarşamba gecesi açıklanan raporda BM'ye üye ülkelerin "kapsamlı" ve "belirgin bir şekilde" silah ambargosunu deldiği belirtildi.

550 sayfalık rapor, Ekim 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosunun nasıl ihlal edildiğine dair fotoğraflar, haritalar ve belgeleri içeriyor. Raporda, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Suriye ve Mısır tarafından desteklendiği, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ise Türkiye ve Katar'dan yardım aldığı belirtiliyor.

Alman askerleri Türk gemisini aramak istemişti

Irini misyonu bünyesinde görevli Alman ordusuna ait bir fırkateynin Rosaline-A adlı Türk gemisini Libya'ya silah taşıdığı şüphesi ile geçen yıl kasım ayında aramak istemesi, Ankara ile Brüksel arasında gerginliğe yol açmıştı.

Irini misyonu ile ayrıca Libya'dan yasa dışı petrol sevkiyatınının engellenmesi ve Libya sahil güvenlik güçlerinin eğitilmesi de hedefleniyor. Irini'nin bir diğer hedefini de Libya açıklarında yasa dışı göçle mücadele etmek oluşturuyor.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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