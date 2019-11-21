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AB, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: - "Öldürücü ya da öldürücü olmayan silahlarla kullanılan orantısız güç nedeniyle 2019'un sadece ilk 6 ayında 16 Filistinli çocuk hayatını kaybetti"

KUDÜS (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Filistinli çocukların haklarına yönelik ihlalleri nedeniyle endişe duyduklarını, 2019 yılının yalnızca ilk altı ayında 16 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

AB'nin Kudüs ve Ramallah'taki diplomatik misyonlarından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Öldürücü ya da öldürücü olmayan silahlarla kullanılan orantısız güç nedeniyle 2019'un sadece ilk 6 ayında 16 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Bu durumdan endişeliyiz. Aynı dönemde 3 İsrailli çocuk da şiddetli saldırılar yüzünden yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Tüm yetkili taraflara, Birleşmiş Milletler'in (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, işgal altındaki Filistin toprakları dahil tüm dünyada evrensel olarak uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, okulları hedef alan saldırılar, çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklamalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Son çare olması dışında çocukların özgürlüklerinden mahrum edilmemesi, yasa dışı ve keyfi olarak alıkonulmaması, işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaması gerekiyor. 'Çocuğun ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanma hakkına sahip olduğu' şeklindeki 24'üncü sözleşme maddesine de saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği israil

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