AB: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyoruz

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepeleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımamaktadır."

