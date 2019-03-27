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AB: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepeleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AB'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımamaktadır."

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