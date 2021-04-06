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AB: “İstanbul Sözleşmesi Kararını Gözden Geçirilsin”

06.04.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. AB yetkilileri görüşmede insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı mesajı verdi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının gözden geçirmesi istedi

AB: “İstanbul Sözleşmesi Kararını Gözden Geçirilsin”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da görüştü. Üçlü görüşmede AB yetkilileri, Türkiye’nin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiği mesajını verdi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının gözden geçirmesi talebini iletti. AB yetkilileri ayrıca Türkiye’den Yunan adalarındaki kaçak göçmenleri geri almasını da istedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Michel ve Von Der Leyen ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşliğindeki görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü. Bu görüşmede, AB Konseyi’nin Mart ayı sonunda aday ülke Türkiye’yle ilgili aldığı kararlar ele alındı, Brüksel’in Ankara yönetiminden beklentileri dile getirildi.

AB Konseyi, 2020’nin Aralık ayında Türkiye’ye 2021’in Mart ayında yaptırım uygulanabileceğini ilan etmiş ancak geçen ay bu yönde bir adım atmamıştı. AB yönetimi, özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında atılacak adımlar başta olmak üzere “Türkiye’ye şartlı şekilde ve uyarılarla ilişkileri geliştirmek için süre verildiği” vurgusu yapıyor.

“Türkiye’nin bu fırsat penceresini değerlendirmesini bekliyoruz”

AB Konseyi Başkanı Michel, bugün Erdoğan’la AB

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