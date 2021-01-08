AB karar değiştirdi! Artık 'meşru devlet başkanı' olarak tanınmıyor

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da muhaliflerin elinde bulunan Ulusal Meclis Başkanlığının el değiştirmesi sonrasında Guaido'nun yasal olarak geçici devlet başkanı olarak tanınmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

Venezuela'da muhaliflerin kontrolünde bulunan Ulusal Meclis başkanlığı geçen ay yapılan seçimin ardından el değiştirmiş, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de Juan Guaido'nun yerine meclis başkanı olmuştu.

'DAYANAĞI YOK'

Öte yandan İki diplomat, Guaido'nun, AB için Venezuela'daki en önemli demokrasi yanlısı figürlerden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak elçiler, 27 AB hükümetinin, Guaido’nun kendi ilan ettiği geçici başkanlık rolünün, Maduro’nun seçimle Ulusal Meclis’in kontrolünü ele geçirmesinin ardından kurumsal bir dayanağı olmadığına karar verdiklerini belirtti.

ABD GUAIDO'YU TANIMAYI SÜRDÜRÜYOR!

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise geçtiğimiz gün Guaido'yu ülkenin 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya devam ettiklerini bildirdi.

Pompeo ayrıca Venezuela'daki siyasi partileri ve sivil toplumu, öğrencileri, askerleri, dini örgütleri, işverenleri ve işçileri seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

